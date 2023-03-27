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27 Mart 2023 Pazartesi 12:15:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 12:15:00

Hataylı esnaf çöken dükkanının enkazına Türk bayraklarını çıkarmak için döndü

Kaynak: AA

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Antakya ilçesinde kırtasiye dükkanı bulunan 50 yaşındaki Mehmet Aydın, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan dükkanındaki Türk bayraklarını, enkaz başında bekleyerek çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesindeki kırtasiye dükkanı yıkılan Mehmet Aydın, dükkanında bulunan Türk bayraklarını enkazdan çıkardı.

Depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Bazı vatandaşlar hasarlı evlerinden eşyalarını kurtarmaya, kimileri ise yıkılan ev ya da iş yerlerinin enkazından maddi ya da manevi değeri olan eşyalarını bulmaya çalışıyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde esnaflık yapan 50 yaşındaki Aydın'ın, depremlerde kardeşi ve yeğenlerinin de bulunduğu bazı yakınları hayatını kaybetti, kırtasiye dükkanı ve kırtasiye malzemelerinin bulunduğu deposu enkaz altında kaldı.

General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde yıkılan iş yeri ve deposundaki Türk bayraklarını enkaz altında bırakmaya gönlü el vermeyen Aydın, deprem öncesi geçirdiği kaza nedeniyle aksayan ayağına rağmen iş yerlerinin enkazına gitti.

Burada bulunan yetkililere durumu bildiren ve yakınları ile görevlilerden de yardım alan Aydın, iş yerlerinin bulunduğu alanlarda arama yaparak bayraklara ulaştı.

Antakyalı esnaf, yakınlarıyla enkazdan çıkardığı bayrakları araçla güvenli bir alana taşıdı.

"EN ÇOK ÖNEM VERDİĞİMİZ ŞEY BAYRAĞIMIZ"

Mehmet Aydın, 1995 yılından beri kentte esnaflık yaptığını belirterek, depremden dolayı Antakyalılar olarak zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Depremlerde kardeşi, kardeşinin eşi ve yeğenlerinin yanı sıra ev ve iş yerlerini de kaybettiğini anlatan Aydın, dükkanlarından sağlam kalan birkaç parça eşyayı kurtarmayı amaçladığını ancak sonrasında aklına Türk bayraklarının geldiğini ifade etti.

Aydın, "Diğer eşyalar önemli değil demiştim. Bizim en çok önem verdiğimiz şey bayrağımız ve toprak bütünlüğümüz. Malımız gitmiş, tekrar yaparız, önemli değil. Bayrağımız bizim namusumuz. Ayağım kırık, platin var. Elimde de platin var. Ayağım şiş durumda ama buna rağmen enkazdayım bayrakları almak için. Bayrağımız için canımız feda." dedi.

Etiketler : antakya deprem hatay türk bayrağı

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