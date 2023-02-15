Hatay'ın kırsal mahallelerini 100 ambulansla gezerek sağlık hizmeti veriyorlar

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da halkın sağlık durumu yakından takip ediliyor.

Pazarcık merkezli depremin yaşandığı andan itibaren kırsal mahallelere hizmet götüren sağlık ekipleri, ihtiyacı olanlara ilaç verip kontrollerini gerçekleştiriyor.

Kronik rahatsızlığı bulunanlara da ulaşmaya çalışan ekipler, ev ev gezerek durumu acil olanları sahra hastanesine götürüyor.

Hatay'ın yanı sıra çevre illerden gelen sağlık personelinin 100 ambulansla hizmet verdiği Hatay kırsalındaki çalışmalar, hız kesmeden sürecek.

"EVDE BAKIM HASTALARIMIZIN MÜDAHALELERİ YAPILIYOR, İLAÇLARI KARŞILANIYOR"

İl Sağlık Koordinasyon Müdürü Dr. Mehmet Akdağ, ilk andan itibaren bölgede teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

Bölge genelinde ambulanslarla ulaşılmadık yer bırakmamayı planladıklarını vurgulayan Akdağ, şunları kaydetti:

"Depremden beri her gün köylere ziyaretlerimiz vardır. Tüm köylerdeki evlerimizi, arkadaşlarımız ziyaret ediyor. Özellikle ilaç gereksinimini sağlamaktayız. Doktor arkadaşlarımız vatandaşlarımızı muayene ediyor. Kronik hastalığı ve diyaliz gereksinimi olanların kayıtları alınıyor. Özellikle sağlık hizmeti sunumunda herhangi bir aksamaya mahal vermeden tüm vatandaşlarımızın sağlık gereksinimi karşılanmaktadır."

İhtiyacı olanlara basit tıbbi müdahalelerinin yapıldığını ifade eden Akdağ, hastaların sevkini de gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Akdağ, "Evde bakım hastalarımızın müdahaleleri yapılıyor, ilaçları karşılanıyor. Tüm ambulanslarımıza, ilaçlarımızı entegre ettik. Ekiplerimiz kronik hastalığı nedeniyle ilaç kullanan vatandaşların ilaçlarını da götürüyor." dedi.