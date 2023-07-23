Hatay'ın anavatana katılmasının 84'üncü yıl dönümü... "Yeniden inşa ve ihya edeceğiz"
Hatay'ın anavatana katılmasının 84'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Asırlardır medeniyetlere ev sahipliği yapan Hatay'ımızın ana vatana katılmasının 84'üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın anavatana katılmasının 84'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Asırlardır medeniyetlere ev sahipliği yapan Hatay'ımızın ana vatana katılmasının 84'üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum. Sürdürmekte olduğumuz yoğun çalışmalarla, 6 Şubat depremlerinin Hatay'ımızla birlikte 11 ilimizde yol açtığı yaraları sarıyoruz.İnşallah kadim şehrimiz Hatay'ımızı tarihî dokusuna uygun şekilde, çok kısa bir sürede yeniden inşa ve ihya edecek, Hataylı kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını çözüme kavuşturacağız.
Bu vesileyle, "şahsi meselem" diyerek Hatay'a verdiği ehemmiyeti çok net bir şekilde ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ile bu millî dava için çabalayan herkesi rahmetle, şükranla yâd ediyorum. Hataylı tüm kardeşlerimi en kalbî duygularımla selamlıyorum."
Asırlardır medeniyetlere ev sahipliği yapan Hatay'ımızın ana vatana katılmasının 84'üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum.... pic.twitter.com/BC0813lfMw— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 23, 2023
- KPSS, temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
- Elon Musk'tan bir yenilik daha... Twitter'ın logosunu değiştirecek
- Bakan Yerlikaya duyurdu... 8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı
- İİT, İsveç'in 'özel temsilcilik' statüsünü askıya aldı
- Milas'ta orman yangını! Kontrol altına alındı
- Kahramanmaraş'ın iki ilçesinde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor