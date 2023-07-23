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23 Temmuz 2023 Pazar 17:33:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2023 Pazar 17:33:00

Hatay'ın anavatana katılmasının 84'üncü yıl dönümü... "Yeniden inşa ve ihya edeceğiz"

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Hatay'ın anavatana katılmasının 84'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Asırlardır medeniyetlere ev sahipliği yapan Hatay'ımızın ana vatana katılmasının 84'üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın anavatana katılmasının 84'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Asırlardır medeniyetlere ev sahipliği yapan Hatay'ımızın ana vatana katılmasının 84'üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum. Sürdürmekte olduğumuz yoğun çalışmalarla, 6 Şubat depremlerinin Hatay'ımızla birlikte 11 ilimizde yol açtığı yaraları sarıyoruz.

İnşallah kadim şehrimiz Hatay'ımızı tarihî dokusuna uygun şekilde, çok kısa bir sürede yeniden inşa ve ihya edecek, Hataylı kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını çözüme kavuşturacağız.

Bu vesileyle, "şahsi meselem" diyerek Hatay'a verdiği ehemmiyeti çok net bir şekilde ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ile bu millî dava için çabalayan herkesi rahmetle, şükranla yâd ediyorum. Hataylı tüm kardeşlerimi en kalbî duygularımla selamlıyorum."

Etiketler : Hatay ana vatana katılması Hatay 84. yıl dönümü recep tayyip erdoğan
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