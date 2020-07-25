Hatay'dan acı haber geldi! Bir askerimiz şehit oldu
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, terör operasyonunda yaralanan Uzman Çavuş Ali Konukcu, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Hatay'ın Dörtyol Komando Tabur Komutanlığı emrinde görev yapan Uzman Çavuş Ali Konukcu, 18 Temmuz'da terör operasyonunda çıkan çatışmada yaralandı.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedaviye alınan Konukcu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehit Konukcu'nun acı haberi Konya’nın Derbent ilçesi Arapözü Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Şehidimizin evine Türk bayrağı asıldı.
Şehit Ali Konukcu'nun bugün Derbent ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.
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