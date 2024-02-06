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06 Şubat 2024 Salı 13:57:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 13:57:00

Hatay'daki 'Sessiz Yürüyüş'te Lütfü Savaş'a tepki

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Hatay'daki deprem anmasına katılan CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, vatandaşlar tarafından büyük tepki gördü. Öfkeli kalabalıktan 'istifa' sloganları yükseldi.

Hatay'da deprem felaketinin 1. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Sessiz Yürüyüş" programıyla CHP tarafından tekrar aday gösterilen Lütfü Savaş protesto edildi.

İlk depremin meydana geldiği saat 04.17'de "Sesimi duyan var mı?" diye bağıran vatandaşlar, afette yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

SESSİZ YÜRÜYÜŞ'TE ÖZGÜR ÖZEL VE LÜTFÜ SAVAŞ PROTESTOSU

Yürüyüşe, halkta karşılığı olmamasına rağmen tekrar aday gösterilen ve deprem dönemindeki açıklamalarıyla tüm ülkenin tepkisini çeken Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da katıldı.

Savaş'ın alana girmesiyle tepkilerin yükselmesi ise bir oldu.

Kalabalıktan, "Lütfü İstifa", "Özgür İstifa", "Eli kanlı Lütfü", sloganları yükseldi.

Etiketler : hatay lütfü savaş protesto
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