VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hızlı tren hizmeti alan il sayısı 52'ye çıkacak
Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Uzman öğretmenlikle ilgili yeni karar! Bakan Tekin duyurdu
"Bu yüzyılı emeğin, yatırımın, üretimin, istihdamın, büyümenin ve refahın yüzyılı yapacağız"
Kahramanmaraş'ta deprem
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
23 Eylül 2023 Cumartesi 09:15:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 09:15:00

Hatay'daki Rönesans Sitesi'nin mühendisi tutuklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 1000 dolayında kişinin hayatını kaybettiği Hatay'daki Rönesans Sitesi'nin mühendislerinden E.D. tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalara devam ediliyor.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Rönesans Sitesi'nin yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun 11 Şubat'ta, sitenin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu ise 21 Mart'ta tutuklanmıştı.

Etiketler : hatay rönesans sitesi mühendis
Sette korkutan yangın

Sette korkutan yangın
Emina, Sandal'dan 654 bin lira istiyor

Emina, Sandal'dan 654 bin lira istiyor
Şarkının başına gelmeyen kalmadı

Şarkının başına gelmeyen kalmadı
Neva'sına kavuştu

Neva'sına kavuştu
Zerrin Özer efsanesi özlenmiş

Zerrin Özer efsanesi özlenmiş
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
Baba oğul aynı filmde!

Baba oğul aynı filmde!
Tiyatro yapmak istiyor

Tiyatro yapmak istiyor
10 günde 35 bin kişiyle buluştu

10 günde 35 bin kişiyle buluştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX