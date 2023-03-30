Hatay'daki "araba mezarlığı" felaketin boyutunu gözler önüne seriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'da, binlerce insana mezar olan binaların enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Yıkıntıların kaldırılmasıyla moloz yığınlarının altında kalan araçlar da gün yüzüne çıkıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Trafik Vakfınca Türkiye'nin farklı yerlerinden görevlendirilen yaklaşık 60 ekip, hurda araçların bulunduğu enkazlara gidiyor.

Ekipler, plaka veya şase numaralarını kayıt altına aldıkları araçları, çekicilerle şehrin 3 noktasında kurulan toplama alanlarına getiriyor.

Ezilmiş görüntüsü, kırık camları, kopan motor ve tekerleriyle adeta "araba mezarlığı"nı andıran binlerce otomobil, motosiklet ve kamyonetin bulunduğu alanlar, depremlerin yol açtığı yıkımı gösteriyor.

ARAÇLAR SAHİPLERİNE YA DA YASAL MİRASÇILARINA TESLİM EDİLİYOR



Bitlis'ten araç çekmek için görevlendirilen Osman Özcan, 10 gündür bölgede çalıştığını söyledi.

Kendi ekiplerinin günde yaklaşık 10 araç çektiğini aktaran Özcan, "Enkaz altında kalan araçlar çıkartıldığında yeri, konumu bize söyleniyor. Aldığımız aracın plakasından, yoksa motor şase numarasından sahiplerini tespit ediyoruz." diye konuştu.

Özcan, hurda araçları aldıkları adresleri kaydettiklerini belirterek, "Sahibi ya da yasal mirasçıları da gelip buradan alıyorlar." dedi.