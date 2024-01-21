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21 Ocak 2024 Pazar 16:48:00 - Güncelleme:21 Ocak 2024 Pazar 16:48:00

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 53 Suriye uyruklu yakalandı

Kaynak: AA

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Hatay'ın Belen ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 53 Suriye uyruklu yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapıldığı belirlenen kamyoneti durdurmak istedi.

Sürücüsü polisin ihtarına uymayıp kaçan araç, kovalamaca sonucu Girne Caddesi'nde yakalandı.

Kamyonet ve arkasındaki kapalı römorkta bulunan 53 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, sürücü H.R'yi (42) gözaltına aldı.

Yabancı uyruklular da İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Etiketler : Suriye Sığınmacıları Yasa Dışı Göç Belen İlçesi
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