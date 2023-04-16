6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da, bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor, diğer yandan da ticari hayatın başlaması için çalışmalar yürütülüyor.

Antakya ve Defne ilçelerinde iş yeri yıkılan, ağır ve orta hasar alan esnaf için oluşturulan prefabrik çarşıda da çalışmalar devam ediyor.

Bugüne kadar tamamlanan 374 prefabrik iş yeri, Ramazan Bayramı öncesinde hak sahibi esnafa teslim edildi.

Tamamı bitirildiğinde 3 bin 677 prefabrik iş yerinin olacak çarşı, esnafın yeniden ticari hayatta yer almasını sağlayacak.

Defne ilçesine görevlendirilen Burdur Valisi Ali Arslantaş, "asrın felaketi"nde yaşanan acıların aşılması için devlet millet iş birliğiyle hareket edildiğini söyledi.

Antakya ve Defne'de hayatın normale dönmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla iş yerleri kurduklarını anlatan Arslantaş, depremde zarar gören 22 bini Antakya'da toplam 48 bin 660 esnafın yeniden iş yerlerine kavuşması için kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra hayırseverlerin de destek olduğunu belirtti.

Prefabrik iş yerleriyle ilgili yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Arslantaş, "İstanbul Valiliğince 1200, İzmir Valiliğince 600, Burdur Valiliğince 291 dükkan yapılıyor. Bu şekilde bir seferberlik başlattık. Hayırseverlerimizi de dahil ettiğimizde 3 bin 677 dükkanı bir an önce kurup, esnafın içine oturması ve ticari faaliyetin devam etmesi için yoğun bir gayret içindeyiz." diye konuştu.

"ANTAKYA'NIN KÜLLERİNDEN DOĞMAYA BAŞLADIĞINI GÖRECEĞİZ"



Vali Arslantaş, 5 lokasyonda 374 iş yerini teslim ettiklerini, toplam 49 lokasyonda iş yerlerini açacaklarını dile getirerek, vatandaşa faydalı olabilmek, ticari ve sosyal açıdan yeniden hayatın içinde var olmasını sağlamak için daha yapacak çok işleri bulunduğunu ifade etti.

"İş yerlerinin bitmesini bekleyen esnafımızın sabırsızlığının farkındayız. Bayramdan önce ve sonra iş yerlerinin anahtarlarını teslim etmeye devam edeceğiz. Teslim ederken iş yeri yıkılmış, ağır hasarlı ve orta hasarlı olan esnafımızı tercih ediyoruz. Bunların ilgili iş kolundaki kayıtlarını kontrol ediyoruz." diyen Arslantaş, adaletli bir şekilde lokasyonları belirlediklerini kaydetti.

"Hangi lokasyonda faaliyetine devam etmek istersin?" diyerek esnafa üç seçenekli tercih hakkı sunduklarını anlatan Arslantaş, sonra da hak sahiplerini geniş katılımlı bir kurayla belirlediklerini belirtti.

Arslantaş, "Antakya'nın canlanmaya, yeşermeye, küllerinden yeniden doğmaya başladığını göreceğiz inşallah." dedi.

ESNAF İŞ YERİNE KAVUŞMAKTAN MEMNUN



İş yerini teslim alan tesisatçı Ömer Bulgurcu, dükkanını açmanın kendisine iyi geldiğini, toparlanma sürecinde olduklarını ve yavaş yavaş işler çıktığını ifade etti.

Tuhafiyeci Yusuf Çiçekli de çarşının insanların temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir alan olduğunu dile getirerek, "Dükkanımızın olması iyi oldu. Vesile olanlardan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Prefabrik iş yerinden oluşan çarşıdan alışveriş yapan Çiğdem Gençer, İstanbul'daki hayırseverlerin yardımlarıyla burada dükkanlarını açan esnaftan alışveriş yaparak depremzedelere destek olmaya da çalıştıklarını dile getirerek, çocuklar için ayakkabı ve bayramlık kıyafetler aldıklarını söyledi.

İş yerlerinin inşasında görev alan bir prefabrik ve çelik yapı şirketi sahibi Mustafa Ceylan da Hataylıların kente geri dönmesi adına çarşılar kurduklarını, çalışmaların süreceğini kaydetti.