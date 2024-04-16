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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
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16 Nisan 2024 Salı 23:10:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 23:10:00

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Kaynak: AA

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu imal ve ticareti suçunun işlendiği tespit edilen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 10 kilo 764 gram esrar, 39 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 870 uyuşturucu hap, 100 fişek, bir tüfek ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 250 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişinin mniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler : uyuşturucu operasyonu İskenderun gözaltı
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