Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serinyol Mahallesi'nde durdurulan araçta arama yaptı.
Aramada 142,80 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 11 fişek ele geçirildi, H.M.O ve İ.İ. gözaltına alındı.
Cumhuriyet savcılığına çıkartılan şüpheliler, buradan sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
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