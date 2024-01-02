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02 Ocak 2024 Salı 18:37:00 - Güncelleme:02 Ocak 2024 Salı 18:37:00

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serinyol Mahallesi'nde durdurulan araçta arama yaptı.

Aramada 142,80 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 11 fişek ele geçirildi, H.M.O ve İ.İ. gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcılığına çıkartılan şüpheliler, buradan sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler : uyuşturucu operasyonu gözaltı tutuklama hATAY
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