Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Terör suçlarıyla mücadele kapsamında DEAŞ/El Kaide terör örgütüne yönelik 25 Aralık tarihinde Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda; A.E., M.H., H.A. ile A.C. isimli şahıslar gözaltına alındı. 27 Aralık tarihinde İskenderun ve Belen ilçesinde yapılan operasyonlarda; G.E., A.A., M.B. ile R.B. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 6'sı çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanırken R.B. ile M.B. hakkında elektronik kelepçeli ev hapsi verildi.
02 Ocak 2024 Salı 18:03:00 - Güncelleme:02 Ocak 2024 Salı 18:03:00
Hatay'da terör örgütü DEAŞ üyesi 8 kişi yakalandı
Kaynak: İHA
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Hatay'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 kişi gözaltında alındı.
Hatay'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şahıstan 6'sı tutuklandı.
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