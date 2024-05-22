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22 Mayıs 2024 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2024 Çarşamba 10:00:00

Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Kaynak: AA

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

Deniz Mahallesi'nde yaşayan Belgin Güneş (42), dün akşam saatlerinde sahilde yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Durumu gören mahalle sakinlerinin yardımıyla köpeklerden kurtulan Güneş, sağ bacağından yaralandı.

Çevredekilerce Samandağ Devlet Hastanesine kaldırılan Güneş'in tedavisi sürüyor.

Sahipsiz köpeklerin saldırına uğrayan kadına yardım eden mahalle sakinlerinden Seyran Yüksek, sahilde yürüyüş yapmaya korktuklarını söyledi.

Yüksek, "Samandağ sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar köpek saldırısına maruz kalıyorlar. Sahilde 30-40 köpek boş boş geziyor. Gün geçmiyor ki bir vatandaş köpek saldırına uğramasın. Geçen gün de köpekler benim çocuklarımı ısırmışlardı." diye konuştu.

Etiketler : hatay sahipsiz köpek saldırı
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