VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Düzce'de okullar tatil
2 İsrail askeri daha öldü
Hamas: İsrail'in 7 Ekim'de sivilleri de vurması, Gazze'de uydurduğu yalanları ortaya çıkardı
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık programı
Bodrum açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 göçmen yakalandı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 60 gazeteci yaşamını yitirdi
19 Kasım 2023 Pazar 19:51:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 19:51:00

Hatay'da sahilde ölü caretta caretta bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahile vurmuş ölü caretta caretta bulundu.

Çevlik Sahili'nde bir caretta carettanın sahile vurduğunu gören vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdi.

Yapılan incelemede öldüğü tespit edilen caretta caretta, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gömülmek üzere uygun bir alana götürüldü.

Etiketler : sahil ölü caretta Samandağ Hatay
Platformlarda ‘Enerci' yasağı

Platformlarda ‘Enerci' yasağı
‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'

‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'
Sanat aşığı

Sanat aşığı
Birinci yıl kutlaması

Birinci yıl kutlaması
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Barbie gitti, Kleopatra geldi

Barbie gitti, Kleopatra geldi
Filmde anneliğin tadını çıkardı

Filmde anneliğin tadını çıkardı
Rolü için 16 kilo verdi

Rolü için 16 kilo verdi
"Manevi yük annede maddiyat bende"

"Manevi yük annede maddiyat bende"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX