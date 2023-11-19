Hatay'da sahilde ölü caretta caretta bulundu

Çevlik Sahili'nde bir caretta carettanın sahile vurduğunu gören vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdi.

Yapılan incelemede öldüğü tespit edilen caretta caretta, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gömülmek üzere uygun bir alana götürüldü.