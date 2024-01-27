VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir Şehir Hastanesi açılıyor... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Hatay'da organ bağışı 3 hastaya umut oldu
Trafiği tehlikeye atan sürücüye 16 bin lira para cezası verildi
İLBANK 2023'te yerel yönetimlere 27,4 milyar lira destek sağladı
Zonguldak'ta batan geminin personelleri aranıyor
Türkiye ABD'den 40 yeni F-16 alacak
27 Ocak 2024 Cumartesi 16:39:00 - Güncelleme:27 Ocak 2024 Cumartesi 16:39:00

Hatay'da organ bağışı 3 hastaya umut oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Hatay'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya nakledilecek.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları yakınları tarafından bağışlandı.

Dörtyol Devlet Hastanesi Başhekimi Müjde Ocak, AA muhabirine, organları alınan kişinin ameliyatının hastanelerinde ilk kez gerçekleştirildiğini söyledi.

Solunum yetmezliğiyle yoğun bakımda bulunan kişinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ve beyin ölümünün gerçekleştiği ifade eden Ocak, hastanenin Organ ve Doku Biriminin aileyle iletişime geçtiğini belirtti.

Aile üyelerinin "Canımız başka hastalara can olsun." diyerek bağışı kabul ettiğini dile getiren Ocak, hastanın karaciğeri ve böbreklerinin Erzurum ve Gaziantep'te 3 kişiye umut olacağını söyledi.

Ocak, aile üyelerine teşekkür ederek, herkesin organ bağışı konusunda duyarlı olmasını istedi.

Yoğun bakım uzmanı Elmas Hacı Salihoğlu da aile üyelerine 3 kişiye umut oldukları için teşekkür etti.

Etiketler : Hatay beyin ölümü organ nakli beyin ölümü organ nakli Hatay organ nakli beyin ölümü organ bağışı
Doğal güzeller

Doğal güzeller
Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğim muhteşem gidiyor
Yeni aşkı İspanyol CEO!

Yeni aşkı İspanyol CEO!
Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi
Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor

Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor
Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!

Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!
Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı

Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu
Depremzede çocuklarla buluştu

Depremzede çocuklarla buluştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX