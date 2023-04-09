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09 Nisan 2023 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:09 Nisan 2023 Pazar 08:30:00

Hatay'da kuvvetli rüzgar ve fırtına, doğu bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor

Kaynak: AA

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Hatay'ın batısında sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına, yurdun doğu bölgelerinde ise akşam saatlerinde toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren Hatay'ın Samandağ ilçesi başta olmak üzere batı ilçelerinde doğu yönlerden 4 ila 6 kuvvetinde rüzgar ve kısa süreli fırtına öngörülüyor.

Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelmesi muhtemel, ulaşımda aksamalar, çadır uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde de akşam saatlerinden itibaren toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yarın gece yarısı sona erecek toz taşınımı nedeniyle oluşabilecek, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : meteoroloji hatay rüzgar fırtına toz taşımı

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