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04 Kasım 2023 Cumartesi 16:27:00 - Güncelleme:04 Kasım 2023 Cumartesi 16:27:00

Hatay'da kumar oynayanlara 117 bin 595 lira ceza verildi

Kaynak: AA

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Hatay'da kumar oynadığı belirlenen 29 kişiye 117 bin 595 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Dörtyol ilçesindeki 4 iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde kumar oynadığı tespit edilen 29 kişiye 117 bin 595 lira ceza verildi.

İşletme sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Etiketler : HATAY KUMAR CEZA
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