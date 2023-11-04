04 Kasım 2023 Cumartesi 16:27:00 - Güncelleme:04 Kasım 2023 Cumartesi 16:27:00
Hatay'da kumar oynayanlara 117 bin 595 lira ceza verildi
Kaynak: AA
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Hatay'da kumar oynadığı belirlenen 29 kişiye 117 bin 595 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Dörtyol ilçesindeki 4 iş yerine operasyon düzenledi.
Adreslerde kumar oynadığı tespit edilen 29 kişiye 117 bin 595 lira ceza verildi.
İşletme sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.
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