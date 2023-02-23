Hatay'da korkutan deprem... Çevre illerden de hissedildi

Hatay'ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 18.53'te Hatay'ın Defne ilçesinde yaşandı.

Deprem, 9,76 kilometre derinlikte oldu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarsıntının ardından ekiplerin saha taramasının sürdüğünü belirterek, "Deprem nedeniyle birkaç hasarlı binanın yıkılması dışında önemli bir durum yok. İlk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ya da enkaz altında kalma durumu da söz konusu değil." dedi.

AFAD BAŞKANI SEZER'DEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan AFAD Başkanı Sezer, "Hatay ilimizin Defne ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.