Hatay'da korkutan deprem... Çevre illerden de hissedildi
Kaynak: AA
AFAD, Hatay'ın Defne ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Saat 18:53'te meydana gelen deprem, yerin 9.76 kilometre altında kaydedildi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, deprem nedeniyle birkaç hasarlı binanın yıkıldığını, herhangi bir yaralanmanın ya da enkaz altında kalma durumunun söz konusu olmadığını açıkladı.
Hatay'ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 18.53'te Hatay'ın Defne ilçesinde yaşandı.
Deprem, 9,76 kilometre derinlikte oldu.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarsıntının ardından ekiplerin saha taramasının sürdüğünü belirterek, "Deprem nedeniyle birkaç hasarlı binanın yıkılması dışında önemli bir durum yok. İlk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ya da enkaz altında kalma durumu da söz konusu değil." dedi.
AFAD BAŞKANI SEZER'DEN AÇIKLAMA
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan AFAD Başkanı Sezer, "Hatay ilimizin Defne ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 23, 2023
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Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Defne (Hatay)
Tarih:2023-02-23
Saat:18:53:47 TSİ
Enlem:36.088 N
Boylam:36.076 E
Derinlik:9.76 km
Detay:https://t.co/suvPQ5MKWL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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