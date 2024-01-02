Hatay'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
Kaynak: AA
Hatay'da sahte içki ile gümrük kaçağı ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri, kaçak ve sahte içki ile gümrük kaçağı ürünlerin satışının önüne geçmek amacıyla Dörtyol ve Payas ilçelerinde operasyon düzenledi.
Ekipler 343 litre sahte içki, 125 alkol aroması, 2 alkol kiti ile 155 puro ele geçirdi.
Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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