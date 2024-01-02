Hatay'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Polis ekipleri, kaçak ve sahte içki ile gümrük kaçağı ürünlerin satışının önüne geçmek amacıyla Dörtyol ve Payas ilçelerinde operasyon düzenledi.

Ekipler 343 litre sahte içki, 125 alkol aroması, 2 alkol kiti ile 155 puro ele geçirdi.

Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.