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03 Şubat 2024 Cumartesi 21:08:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 21:08:00

Hatay'da iki yeni hastane hizmete açıldı

Kaynak: TRT Haber

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Hatay'da depremin ardından yaralar hızla sarılıyor. Sadece konutlar değil, temeli atılan hastanelerde bir bir bitiyor. Asrın felaketinin birinci yılında Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi hizmete girdi. 750 yataklı hastanelerin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.

Deprem bölgesi, yeni ve modern projeler ile ayağa kaldırılıyor. Asrın felaketinin birinci yılında sağlık hizmetlerini ileriye taşıyacak yeni hastaneler yükseliyor.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Tüm branşlarda hizmet verecek olan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi çelik yapı olarak inşa edildi. 550 yataklı hastanede 126 yoğun bakım yatağı ile 76 poliklinik bulunuyor.

Hastane, yanık ünitesi ve onkoloji merkezinin yanı sıra 12 ameliyathane ile hizmet verecek.

30 BİN METREKARELİK ALANA İNŞA EDİLDİ

İskenderun Devlet Hastanesi'nin inşası da asrın felaketinden sonra başladı.

30 bin metrekarelik alana inşa edilen hastane 7 ameliyathaneye sahip. Felaketin ardından inşa edilen tüm hastaneler, depreme dayanıklı olarak yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından hastanedeki hastaları ziyaret etti. Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti.

Etiketler : deprem hatay hastane hizmeti erdoğan açılış
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