Hatay'da geçici görevli polis şehit oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından geçici olarak Hatay'ın Antakya ilçesine görevlendirilen polis memuru Tarakçı'nın üzerine, Atatürk Parkı'nda yaya devriye görevi yürüttüğü sırada ağaç ve duvar devrildi.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde kurulan sahra hastanesine kaldırılan Tarakçı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hava yoluyla sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit oldu.

Şehit polis memuru Tarakçı'nın cenazesi, yarın Rize'nin Güneysu ilçesinde düzenlenecek töreninin ardından toprağa verilecek.