Hatay'da geçici görevli komiser yardımcısı Selim Serikaya şehit oldu
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçici olarak deprem bölgesi Hatay'da görev yapan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya'nın şehit olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Geçici olarak deprem bölgesi Hatay'da görev yapan komiser yardımcımız Selim Sarıkaya şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kahraman polisimizin makamı ali olsun."
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