VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kazakistan orman yangınlarıyla mücadele ediyor
TKP/ML-TİKKO terör örgütüne yönelik operasyon çerçevesinde 7 şüpheli gözaltına alındı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti
Batman'da PKK-KCK-PYD-YPG terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik operasyon
Bakan Koca'dan, MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin açıklama
AK Parti'den tramvay kazası yaralılarına ziyaret
10 Haziran 2023 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 14:30:00

Hatay'da geçici görevli komiser yardımcısı Selim Serikaya şehit oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçici olarak deprem bölgesi Hatay'da görev yapan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya'nın şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Geçici olarak deprem bölgesi Hatay'da görev yapan komiser yardımcımız Selim Sarıkaya şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kahraman polisimizin makamı ali olsun."

Etiketler : ali yerlikaya hatay komiser yardımcısı selim serikaya şehit
Teşekkür gecesi

Teşekkür gecesi
Çocuğumun mezar yerini hazırlamıştım

Çocuğumun mezar yerini hazırlamıştım
'Yaza merhaba' diyecekler

'Yaza merhaba' diyecekler
Fedon herkesi yakacak

Fedon herkesi yakacak
Estetik itirafı

Estetik itirafı
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Projeler okuyor

Projeler okuyor
Ailesi için endişeleniyor

Ailesi için endişeleniyor
Dördüncü yıl kutlaması

Dördüncü yıl kutlaması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX