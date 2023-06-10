Hatay'da geçici görevdeyken şehit olan Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya'nın cenazesi, defnedileceği Kırklareli'ne gönderildi
Kaynak: AA
Deprem bölgesi Hatay'da geçici görevdeyken şehit olan Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya'nın cenazesi, Adana'daki işlemlerin ardından defnedileceği Kırklareli'ne gönderildi.
Sarıkaya'nın naaşı, işlemler için Adana'ya götürüldü.
Adli Tıp Kurumu morgundan alınan şehit komiser yardımcısının cenazesi, Adana Havalimanı'ndaki törenin ardından toprağa verileceği Kırklareli'ne uğurlandı.
Törene Vali Süleyman Elban ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de katıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçici olarak deprem bölgesi Hatay'da görev yapan Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya'nın şehit olduğunu açıklamıştı.
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- Hatay'da geçici görevdeyken şehit olan Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya'nın cenazesi, defnedileceği Kırklareli'ne gönderildi
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