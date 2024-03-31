Hatay'da fark attı! Mehmet Öntürk önde
YSK'nın seçim yasağını kaldırması ile birlikte Hatay yerel seçim sonuçları verileri gelmeye başladı.
Türkiye'de 61 milyon 441 bin 882 seçmen bugün sandık başına gitti.
Tüm Türkiye'de oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte gözler sonuçlara çevrildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından İzmir yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları gelmeye başladı.
İşte Hatay'da ilk seçim sonuçları...
Açılan Sandık: %18.73
AK Parti - Mehmet Öntürk: 45.26%
CHP - Lütfü Savaş: 39.6 %