Hatay'da fabrika yangını: Müdahale sürüyor
Kaynak: AA
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Antakya Güzelburç Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika çalışanları yangını Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Fabrikadaki yangın kısa sürede büyürken, fabrikadan çıkan duman şehrin birçok noktasından görülüyor.
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