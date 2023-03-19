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19 Mart 2023 Pazar 15:15:00 - Güncelleme:19 Mart 2023 Pazar 15:15:00

Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Antakya ilçesinde depremlerde yıkılan ya da ağır hasarı olduğu için yıkım kararı alınan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce gerçekleştiriliyor.

Kentin çok sayıda noktasında devam eden çalışmalarda, farklı kurumlardan iş makineleri çalışırken, güvenlik güçleri de çevre ve trafik güvenliğini sağlıyor.

Öte yandan, yıkılan bazı binalarda kimi vatandaşların yakınlarına ait fotoğraf ve kıyafet gibi hatırası olan eşyaları aradığı görüldü.

Depremde hasar aldığı görülen bazı binalarda ise vatandaşlar nakliye şirketleri aracılığıyla dairelerindeki eşyalarını almaya çalışıyor.

Etiketler : hatay deprem enkaz kaldırma hasarlı bina

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