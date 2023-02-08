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08 Şubat 2023 Çarşamba 12:55:00 - Güncelleme:08 Şubat 2023 Çarşamba 12:55:00

Hatay'da enkaz altından 55 saat sonra bir köpek kurtarıldı

Kaynak: AA

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki bir binanın enkazından depremden 55 saat sonra köpek çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde, Hatay'da yıkılan 600 Konut Sitesi'nde arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Arama kurtarma gönüllüsü ekipler, depremden 55 saat sonra enkazda bir köpeğe ulaştı.

Maltepe Belediyesine bağlı sağlık ekiplerince serum bağlanan köpeğin üzeri battaniyeyle örtüldü.

Etiketler : deprem hatay enkaz köpek

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