Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 4 bina kontrollü yıkıldı
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
İskenderun ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar devam etti.
Ekipler, Numune Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 4 binanın çevresinde önlem aldı.
Binaların iş makineleriyle kontrollü yıkılmasının ardından çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına götürüldü.
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