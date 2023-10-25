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25 Ekim 2023 Çarşamba 14:31:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 14:31:00

Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 4 bina kontrollü yıkıldı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

İskenderun ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar devam etti.

Ekipler, Numune Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 4 binanın çevresinde önlem aldı.

Binaların iş makineleriyle kontrollü yıkılmasının ardından çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına götürüldü.

Etiketler : deprem hasarlı bina yıkım
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