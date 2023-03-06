Hatay'da depremler zeytin bahçesini ikiye ayırdı
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde, Hatay'ın Defne ilçesindeki bir zeytin bahçesinde 15 metre genişlik ve 10 metre derinlikte yarık meydana geldi.
Büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan 6 Şubat depremlerinde, Defne ilçesine bağlı Çınarlı mahallesindeki arazinin farklı noktalarında oluşan zemin kayması nedeniyle derinlerdeki killi toprak yapısı ortaya çıktı.
"BU TARLA BİRLEŞİKTİ"
Mahalle sakinlerinden Aydın Akınay, depremi çok şiddetli yaşadıklarını, gece saatlerinde dışarı çıktıklarında dağdan kumaş yırtılması gibi ses geldiğini söyledi.
Farklı noktalarda benzer toprak kaymalarının yaşandığını, büyük bir tehlike atlattıklarını belirten Akınay, "Bu tarla birleşikti, daha önce çok geldim. Buralarda zeytin hasadına geliyorduk. Tarla böyle değildi. Ağaçlar birleşikti, şimdi hepsi yamulmuş. Müthiş bir boşluk oluşmuş. Sanki beton dökülmüş gibi bir zemin var." şeklinde konuştu.
Akınay bölgedeki toprağın altındaki kil katmanını ilk defa gördüklerini ifade etti.
Mahalle sakinlerinden Emrah Akınay da tarlaya gelip baktıklarında arazinin birbirinden ayrıldığını gördüklerini, zeytinlikte daha önce benzer bir göçükle karşılaşmadıklarını kaydetti.
- Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında çıkan olaylara ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi
- Bakan Akar birlik komutanlarıyla toplantı yaptı
- Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de
- Hatay'da su ve gıda kolileri "Gezici Sosyal Market" tırlarıyla depremzedelere ulaştırılıyor
- ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Türk Dışişleri'ne çağrıldı
- Hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesinde uzlaşının "yakın” olduğunu söyledi