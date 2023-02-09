Hatay'da depremin 80. saatinde mucizenin adı "Mahir ve Hilal" kardeşler oldu
Kaynak: AA
Hatay'da depremin 80. saatinde mucizenin adı "Mahir ve Hilal" kardeşler oldu
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki depremin ardından bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
Hatay General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde ekipler, 12 yaşındaki Mahir ve 8 yaşındaki Hilal kardeşlere ulaştı.
İki kardeş, depremin 80'inci saatinde enkazdan çıkarıldı. İki kardeş, sedyeye alındıktan sonra hastaneye götürüldü.
Ekiplerin, kardeşlerin annesini kurtarmak için çalışmaları sürüyor.
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