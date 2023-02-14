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14 Şubat 2023 Salı 16:22:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 16:22:00

Hatay'da depremin 204. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı

Kaynak: AA

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 204. saatinde Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan Muna adlı kadın kurtarıldı.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Merkez Antakya ilçesi Burçak Apartmanı'nda enkazında ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, depremin 204. saatinde Muna adlı kadını binanın enkazından kurtardı.

Muna, hastaneye kaldırıldı.

Etiketler : asrın felaketi deprem hatay

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