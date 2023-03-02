Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı, Cebrail, Akevler, Cumhuriyet, Meydan, Emek, Gazi mahallelerinde zarar gören yapıların bulunduğu alanlardaki moloz yığınları iş makineleriyle kaldırılıyor.

Bölgede görevli arazöz ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle su sıkılarak yapılan enkaz kaldırma işlemine polis ve jandarma ekipleri de eşlik ediyor.

Kamyonlara yüklenen moloz yığınları belirlenen döküm sahalarına taşınıyor.

Bina sakinleri, istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebiliyor.