Hatay'da depremde hayatını kaybeden 45 öğrenci mezuniyet töreninde anıldı

İSTE Kapalı Spor Salonu'nda, 2 bin 850 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Törende, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde hayatını kaybeden 45 öğrenci ile 4 personelin fotoğrafları da salonda yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, törende yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenlerin acılarını ilelebet yüreklerinde hissedeceklerini belirtti.

Yaşamını yitiren kardeşinin diplomasını aldı

Depremde hayatını kaybeden Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mehmet Soydaş'ın ablası Feray Soydaş da kep takıp cübbe giyerek törene katıldı.

Kardeşinin diplomasını alan Soydaş, "Babam 2018'de vefat ettikten sonra kardeşim, 'Babam gittikten sonra ben hiç çocuk olamadım.' demişti, doğru söyledi. Mehmet üniversite için bile bizi bırakıp gitmek istemedi. Tüm planları bizimle yaptı. Bugün, mezuniyetini alıp hayata atılmayı hedefleyen kardeşim Mehmet, bizi her zaman destekleyen babam ve ablam, ilkokul mezuniyetini bile göremeyen iki yeğenim adına buradayım. Emeği geçen hocalarımıza ve hayatına dokunan tüm arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri depremde hayatını kaybeden öğrenci ve personelin fotoğraflarının önüne karanfil bıraktı.

Daha sonra mezunlar kep attı.