Hatay'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.
Yıkım kararı verilen merkez Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'ndeki 5 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.
Binalar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.
İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına götürüldü.
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