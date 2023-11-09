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09 Kasım 2023 Perşembe 07:16:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 07:16:00

Hatay'da deprem: Yerlikaya'dan açıklama!

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, saha tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AFAD'tan yapılan açıklamada ise henüz olumsuz bir durum bulunmadığı ve saha tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

HATAY'DA SABAHA KARŞI KORKUTAN DEPREM! ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ...

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 05.32'de merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 8,28 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Kırıkhan ilçesi Taşoluk Mahallesi olan deprem; Adana başta olmak üzere komşu illerde de hissedildi.

Etiketler : deprem arama çalışması Kırıkhan depremi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
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