Hatay'da deprem: Çevre illerden de hissedildi
Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Osmaniye ve çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Hassa ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem Osmaniye ve çevre illerden de hissedildi.
Depremin 9.,7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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