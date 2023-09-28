Hatay'da deprem: Çevre illerden de hissedildi

Hatay'da deprem: Çevre illerden de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Hassa ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Osmaniye ve çevre illerden de hissedildi.

Depremin 9.,7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.