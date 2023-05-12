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12 Mayıs 2023 Cuma 14:13:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 14:13:00

Hatay'da Defne Devlet Hastanesinin yapımında sona gelindi

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yapımına başlanan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesinin inşaatındaki çalışmalar dronla görüntülendi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerde büyük hasar gören Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde 24 Mart'ta temeli atılan hastane inşaatında çalışmalar sürüyor.

Sona gelinen hastanenin yapımında çok sayıda personel, 24 saat esasına göre çalışma yürütüyor.

Tüm branşlarda hizmet verecek 300 yataklı hastanede, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathane olacak.

Hastanede yapılan çalışmalar dronla görüntülendi.

Etiketler : Asrın felaketi depremler Defne ilçesi
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