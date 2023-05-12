Hatay'da Defne Devlet Hastanesinin yapımında sona gelindi
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yapımına başlanan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesinin inşaatındaki çalışmalar dronla görüntülendi.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerde büyük hasar gören Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde 24 Mart'ta temeli atılan hastane inşaatında çalışmalar sürüyor.
Sona gelinen hastanenin yapımında çok sayıda personel, 24 saat esasına göre çalışma yürütüyor.
60 günde tamamlamak üzere yola çıkmıştık. Hatay Defne Devlet Hastanemizin inşaatı başladıktan 48 gün sonraki durumunu paylaşıyorum. Az kaldı. pic.twitter.com/hnHwxCR6T7— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 12, 2023
Tüm branşlarda hizmet verecek 300 yataklı hastanede, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathane olacak.
Hastanede yapılan çalışmalar dronla görüntülendi.