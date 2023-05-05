Hatay'da Defne Devlet Hastanesi inşaatı yükseliyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerde büyük hasar gören Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde 24 Mart'ta temeli atılan hastane inşaatında çalışmalar sürüyor. Çok sayıda personelin 24 saat esasına göre çalıştığı hastane inşaatı yükseliyor.

Tüm branşlarda hizmet verecek 300 yataklı hastanede, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathane planlanıyor.

Hastanede inşaatının kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Bölgede yoğun şekilde sürdürülen çalışmalar dronla görüntülendi.