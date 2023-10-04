Hatay'da boş tarlada el bombası bulundu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, boş tarlada el bombası bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenimahalle Mahallesi'ndeki boş bir tarlada el bombası olduğu ihbarını aldı.

Bunun üzerine jandarmanın Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) emniyetli bir şekilde el bombasını yerinde imha etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.