Hatay'da enkaz altında kalan biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde kurtarıldı
Kaynak: AA
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde çıkarıldı.
"Asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli depremlerde, General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde yıkılan binanın enkazında ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.
Kırgızistan'dan gelenlerin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince depremin 13. gününde gerçekleştirilen yoğun çalışmada, 3 kişinin canlı olduğu tespit edildi.
12 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAPILAN MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Enkazın altında belirlenen bölgeye yoğunlaşan ekipler, depremin 296. saatinde, yabancı uyruklu Samir Muhammed Accar, eşi Ragda ve 12 yaşındaki çocuklarını çıkardı.
Samir Muhammed Accar ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı, çocukları ise enkazdan çıkarıldıktan sonra yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aynı enkazda, çiftin 2 çocuğunun da hayatını kaybettiği belirtildi.
Öte yandan, Ragda Accar kentteki sahra hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
- "10 afet ilindeki hastanelerimizde deprem sebebiyle yatan hasta sayısı 6 bin 108"
- Deprem bölgesinde iletişim ağları güçlendiriliyor
- Deprem bölgesindeki hayvanların yaralarına merhem oldular
- Hatay'da 296. saatte enkazdan 3 kişi sağ çıkarıldı
- Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Saidov'la görüştü
- Depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımlandı