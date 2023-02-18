VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hırvat kaleci Livakovic, forma ve eldivenini depremzedeler için bağışladı
"10 afet ilindeki hastanelerimizde deprem sebebiyle yatan hasta sayısı 6 bin 108"
Deprem bölgesinde iletişim ağları güçlendiriliyor
Deprem bölgesindeki hayvanların yaralarına merhem oldular
Tüketiciler Birliği "deprem riski" bahanesiyle kasko yapmayan sigorta şirketlerini uyardı
Menajeri, Hataysporlu Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu
Hatay'da 296. saatte enkazdan 3 kişi sağ çıkarıldı
Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Saidov'la görüştü
New York'tan Türkiye'ye 420 ton yardım malzemesi yola çıktı
Depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımlandı
Depremzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet'ten oluşturabilecek
Deprem bölgesindeki şirketlerin genel kurullarına iptal imkanı
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1392 yaralının tedavisi sürüyor
"Deprem bölgesinin yeniden yapılanmasında Türk hükümeti yapılması gerekeni yapacaktır"
BM'nin Türkiye'ye yardım çağrısındaki kaynak ihtiyacında acil barınma öne çıkıyor
Trakya'dan 106 gönüllü sağlıkçı daha deprem bölgesine gönderildi
Elektrik ve doğal gazda depremzedelerden güvence bedeli alınmayacak
Irak, Türkiye'ye 26 uçakla 136,5 ton yardım malzemesi gönderdi
Meksika'dan Türkiye'deki depremzedeler için 140 ton yardım malzemesi yollandı
Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına Burak Akçapar ve Mehmet Kemal Bozay atandı
Depremde evin neresine sığınanlar kurtuldu?
51 kişiye mezar olan binada bakın ne yapmışlar!
Deprem yaralarını sarmak için 2. paket!
Rüyası gerçek oldu! Enkazdan 3 kişi birden kurtarıldı
18 Şubat 2023 Cumartesi 11:46:00 - Güncelleme:18 Şubat 2023 Cumartesi 11:46:00

Hatay'da enkaz altında kalan biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde kurtarıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde çıkarıldı.

"Asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli depremlerde, General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde yıkılan binanın enkazında ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Kırgızistan'dan gelenlerin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince depremin 13. gününde gerçekleştirilen yoğun çalışmada, 3 kişinin canlı olduğu tespit edildi.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAPILAN MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Enkazın altında belirlenen bölgeye yoğunlaşan ekipler, depremin 296. saatinde, yabancı uyruklu Samir Muhammed Accar, eşi Ragda ve 12 yaşındaki çocuklarını çıkardı.

Samir Muhammed Accar ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı, çocukları ise enkazdan çıkarıldıktan sonra yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı enkazda, çiftin 2 çocuğunun da hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan, Ragda Accar kentteki sahra hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Etiketler : hatay deprem enkaz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX