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30 Nisan 2023 Pazar 13:15:00 - Güncelleme:30 Nisan 2023 Pazar 13:15:00

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

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Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerindeki 66 mahallede, depremlerde hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ekipler hasarlı binaların yıkımını sürdürüyor.

Enkaz kaldırma çalışmalarına da devam eden ekipler, bu alanlardaki molozları da kamyonlara yükleyerek belirlenen alanlara götürdü.

Bazı vatandaşlar da enkazdan çıkacak eşyalarını bulabilmek için bina önlerinde bekledi.

Etiketler : hatay deprem enkaz bina çalışma
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