Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 3 mahallede sürecek
Kaynak: AA
Hatay Valiliği, acil olan binaların yıkılması ve enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 3 mahallede devam edeceğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan çalışmaların yarın Cumhuriyet Mahallesi'nin tamamında, Cebrail ve General Şükrü Kanatlı mahallelerinin de bir kısmında sürdürüleceği aktarıldı.
Acil yıkılacak binaların yıkılması, yıkılan ve yıkık binaların ise enkaz kaldırma çalışmalarını yapılacağına yer verilen açıklamada, bina sakinlerini istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği kaydedildi.
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