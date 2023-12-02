VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kenya'da şiddetli sel felaketi: Ölü sayısı 142!
THY'den 2033 hedefi: Dünyada 3'üncü sıraya çıkacağız
İşgalci İsrail ile Hamas arasında yeni kriz: Müzakereler çıkmaza girdi
Fransa'da Filistin yanlıları, İsrail'i destekleyen süpermarket zincirinin boykot edilmesini istedi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'e sert tepki
Ankara merkezli 7 ilde sahtecilere operasyon
02 Aralık 2023 Cumartesi 15:25:00 - Güncelleme:02 Aralık 2023 Cumartesi 15:25:00

Hatay'da ay sonuna kadar 7 bine yakın ev hak sahiplerine teslim edilecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da yapımına başlanan 45 bin 186 bağımsız bölümün inşasının devam ettiğini, ay sonuna kadar 6 bin 979 evin hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vakit kaybetmeden bölgede yapımına başlanan konut ve köy evlerinin inşası aralıksız sürüyor. Depremlerde en fazla hasar gören Hatay'da yöresel ve yatay mimariye uygun, mahalle kültürünü yansıtan afet konutları ve köy evleri inşa ediliyor.

Kırıkhan ilçesinde 40 bloktan oluşan projenin 35'inin betonarme imalatları tamamlandı. İnce imalatların devam ettiği evlerde, altyapı çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Projenin içinde yaşam alanlarının yanı sıra peyzaj ve çocuk oyun alanları da bulunuyor.

"HATAY'I AYAĞA KALDIRMAK BOYNUMUZUN BORCU"

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay'ımızda, 45 bin 186 bağımsız bölümün inşası devam ediyor. Bu ay sonuna kadar; 6 bin 219 konut ile 760 köy evi olmak üzere toplam 6 bin 979 evimizi hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kırıkhan'da deprem konutlarının inşasında son aşamaya geldiklerini aktaran Özhaseki, yatay ve yöresel mimariye uygun evlerin anahtar teslimini bu ay gerçekleştireceklerini, Hatay'ı ayağa kaldırmanın boyunlarının borcu olduğunu kaydetti.

Etiketler : mehmet özhaseki hatay deprem konut
28 yılda bir defile kaçırmadı

28 yılda bir defile kaçırmadı
Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı

Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı
Filistin için şarkı yaptı

Filistin için şarkı yaptı
Aşıklar Sri Lanka'da

Aşıklar Sri Lanka'da
Sezen imzalı şarkı

Sezen imzalı şarkı
Gişede 3 milyonu geçeriz

Gişede 3 milyonu geçeriz
Ekrana ‘İnci'li dönüş

Ekrana ‘İnci'li dönüş
Como Gölü'nde ilan-ı aşk

Como Gölü'nde ilan-ı aşk
Derya Uluğ'dan 4 ayda 4 klip

Derya Uluğ'dan 4 ayda 4 klip

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX