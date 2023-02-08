Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına komandolar ve madencilerden destek
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'da, enkazlarda yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için komandolar ve madenciler geldi.
Toplamda 10 ili etkileyen depremin ardından AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki binlerce personel başta olmak üzere yurt dışından da çalışmalara katılan ekipler, enkaz altında kalanlara sağ ulaşabilmek için çabalıyor.
Türkiye Taş Kömürü Kurumunda çalışan ve Zonguldak'tan yola çıkan 142 madenci de Adana Havalimanı'ndan alınarak Kara Kuvvetlerinin 4 helikopteriyle Hatay'a ulaştırıldı.
Madenciler, kentteki arama kurtarma çalışmalarına destek verecek.
Arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Türkiye'nin farklı şehirlerden de çok sayıda komando Hatay'a geldi.
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