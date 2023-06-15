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15 Haziran 2023 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:15 Haziran 2023 Perşembe 14:00:00

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binalarda yıkım çalışmaları sürüyor.

Merkez Antakya ve Defne başta olmak üzere ilçelerde depremlerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalarda çalışma yürütülüyor.

Ekiplerce çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkılıyor.

Kamyonlara alınan enkazlar, döküm sahasına götürülüyor.

Etiketler : deprem enkaz hatay yıkım
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