Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binalarda yıkım çalışmaları sürüyor.
Merkez Antakya ve Defne başta olmak üzere ilçelerde depremlerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalarda çalışma yürütülüyor.
Ekiplerce çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkılıyor.
Kamyonlara alınan enkazlar, döküm sahasına götürülüyor.
- İsviçre`nin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı`na çağrıldı
- Adıyaman'da 2 bin 500 prefabrik konutun yapımı tamamlandı
- Konya'daki "Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı"nda hedefler başarıyla vuruldu
- Başkan Erdoğan, Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı
- Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor
- 8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak