Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü yıkıldı
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.
Bu kapsamda merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.
Binalar iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
İşlemlerin ardından çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.
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