Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü yıkıldı

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Bu kapsamda merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.

Binalar iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

İşlemlerin ardından çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.