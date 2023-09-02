Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü şekilde yıkıldı
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.
Ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki ağır hasarlı 5 bina iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.
İşlemlerin ardından kamyonlara yüklenen molozlar enkaz döküm alanlarına taşındı.
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