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02 Eylül 2023 Cumartesi 12:45:00 - Güncelleme:02 Eylül 2023 Cumartesi 12:45:00

Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü şekilde yıkıldı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki ağır hasarlı 5 bina iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

İşlemlerin ardından kamyonlara yüklenen molozlar enkaz döküm alanlarına taşındı.

Etiketler : hatay deprem bina yıkım
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