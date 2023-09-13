Hatay'da ağır hasarlı 2 bloklu site kontrollü yıkıldı

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.

Bu çerçevede Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 2 bloklu site, ekiplerin çevresinde önlem almasının ardından iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Siteden çıkan molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.