Hatay'da ağır hasarlı 2 bloklu site kontrollü yıkıldı
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı iki bloklu sitenin kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.
Bu çerçevede Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 2 bloklu site, ekiplerin çevresinde önlem almasının ardından iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
Siteden çıkan molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.
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