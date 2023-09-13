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13 Eylül 2023 Çarşamba 13:04:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 13:04:00

Hatay'da ağır hasarlı 2 bloklu site kontrollü yıkıldı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı iki bloklu sitenin kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.

Bu çerçevede Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 2 bloklu site, ekiplerin çevresinde önlem almasının ardından iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Siteden çıkan molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

Etiketler : yıkım kontrolü ağır hasar 6 Şubat Ekinci Mahallesi
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