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29 Temmuz 2023 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2023 Cumartesi 18:00:00

Hatay'da ağır hasarlı 10 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 10 katlı binanın kontrollü yıkımı yapıldı.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afet nedeniyle ağır hasar alan yapılardaki çalışmalar sürdü.

Bu kapsamda, yıkım kararı verilen merkez Antakya ilçesi Ali Gaffar Okkan Bulvarı'ndaki 10 katlı binanın çevresinde ekipler tarafından güvenlik önlemi alındı.

Kolonlarına çelik halat bağlanan yapı, iş makinesiyle kontrollü şekilde yıkıldı.

İskenderun'da da Atatürk Bulvarı'ndaki ağır hasarlı 6 katlı binanın yıkım işlemleri devam etti.

Çalışmaların ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

Etiketler : hatay deprem hasarlı bina yıkım
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